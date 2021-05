Final Fantasy 7 Remake Intergrade | esclusiva PS5 per almeno altri sei mesi – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 7 maggio 2021) A quanto pare Sony ha contrattato un nuovo periodo diper, che sarà giocabile solo su PS5 persei.. A quanto pare Sony avrebbe contrattato un allungamento del periodo di esclusività dicon Square Enix, che sarà quindi giocabile solo su PS5 persei. A farlo notare per primo è stato l’insider Wario64 che ha riportato un’immagine della chiusura del trailer appena pubblicato didove compare la scritta: “PlayStation 5...

7 Intergrade, una versione completa del titolo rilasciato lo scorso 10 aprile , presentato lo scorso febbraio ad un evento dedicato ha stupito un po' tutti. L'edizione include anche un ...Durante l'ultimo trailer diVII Remake Intergrade, Square Enix e Sony Interactive Entertainment hanno anche svelato il periodo di esclusività del gioco. Il titolo infatti non sarà legato a PlayStation 5 per sempre ...Sembra che Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarà un'esclusiva temporale di Sony PlayStation 5 "per almeno sei mesi" dalla sua uscita.Square Enix ha rivelato nuove informazioni riguardo a Final Fantasy VII Remake Parte 2 e la sua connessione con il DLC Intergrade. Intergrade include un nuovo pezzo della storia di Final Fantasy VII ...