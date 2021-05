Enula e Leo Gassmann stanno ancora insieme: archiviato Sangiovanni (Di venerdì 7 maggio 2021) Amici Continua a gonfie vele la storia tra l’ex cantante di Amici 20 e il figlio di Alessandro Gassmann. Le ultime novità Pubblicato su 7 Maggio 2021 Sono stati fotografati insieme al parco a godersi un amore che fa compagnia anche ai loro rispettivi percorsi musicali. Le foto pubblicate su Diva e Donna tra Enula e Leo Gassman parlano chiaro. Tra i due giovani c’è grande feeling. Dopo il Serale di Amici, la 22enne ha messo a tacere un triangolo gossip che ha visto ai vertici Leo e Sangiovanni. Durante la sua permanenza nel talent di Amici di Maria De Filippi era apparsa legata al ballerino, ma ora prove tangibili dimostrano che è tornata vicino al cantante, figlio di Alessandro Gassmann e nipote di Vittorio. Qualche anno fa i due avevano avuto una storia d’amore. Hanno sempre ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Amici Continua a gonfie vele la storia tra l’ex cantante di Amici 20 e il figlio di Alessandro. Le ultime novità Pubblicato su 7 Maggio 2021 Sono stati fotografatial parco a godersi un amore che fa compagnia anche ai loro rispettivi percorsi musicali. Le foto pubblicate su Diva e Donna trae Leo Gassman parlano chiaro. Tra i due giovani c’è grande feeling. Dopo il Serale di Amici, la 22enne ha messo a tacere un triangolo gossip che ha visto ai vertici Leo e. Durante la sua permanenza nel talent di Amici di Maria De Filippi era apparsa legata al ballerino, ma ora prove tangibili dimostrano che è tornata vicino al cantante, figlio di Alessandroe nipote di Vittorio. Qualche anno fa i due avevano avuto una storia d’amore. Hanno sempre ...

Advertising

ria_lera : RT @Giorgiaa394: Io che ho pianto per Leo, Enula e Tommy, non oso immaginare come starò domani per Serena #Amicispoiler #amici20 - ALEdicecose : RT @Giorgiaa394: Io che ho pianto per Leo, Enula e Tommy, non oso immaginare come starò domani per Serena #Amicispoiler #amici20 - zazoomblog : Enula e Leo Gassmann stanno ancora insieme: archiviato Sangiovanni - #Enula #Gassmann #stanno #ancora - MilleLeoe : Che bello avere nella tl fan di Leo, Tommi, tanc, aka, ale, enula, sere, Evandro #Amici20 #teamviola - _AccioIdols : RT @stracxciatella: sicuramente sangio ha un'ottima scrittura, meglio di alcuni ma non penso sia la migliore in assoluto quando quest'anno… -