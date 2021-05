Draghi | accelerare vaccinazioni e aumentare produzione

Advertising

TgLa7 : #Recovery, #Gentiloni: soddisfatto, ottimo lavoro governo #Draghi 'Costretto ad accelerare dopo cambio maggioranza' - DanesiSimonetta : RT @VAgnoletto: Usa a favore revoca protezioni brevetti su vaccini 'Misure straordinarie per crisi straordinaria per accelerare la produzi… - Dome689 : RT @TgLa7: #Recovery, #Gentiloni: soddisfatto, ottimo lavoro governo #Draghi 'Costretto ad accelerare dopo cambio maggioranza' https://t.co… - EmanueleTasina1 : RT @TgLa7: #Recovery, #Gentiloni: soddisfatto, ottimo lavoro governo #Draghi 'Costretto ad accelerare dopo cambio maggioranza' https://t.co… - carloarbini51 : RT @TgLa7: #Recovery, #Gentiloni: soddisfatto, ottimo lavoro governo #Draghi 'Costretto ad accelerare dopo cambio maggioranza' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi accelerare

askanews

In Europa bisogna continuare ad "" le vaccinazioni, garantendo trasparenza e affidabilità. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Mariointervenendo alla cena di lavoro al Social ...Perva raggiunto un obiettivo generale:le vaccinazioni e garantirle anche ai Paesi più poveri, aumentando la produzione e rimuovendo i blocchi all'export da parte di alcuni Paesi. ...(Adnkronos) - In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e affidabilità - il ragionamento di Draghi al tavolo dei leader -. Occorre inoltre aumentare la produzione in ...Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e affidabilità. Occorre inoltre aumentare la produzione in ogni pa ...