Davanti a un bulimico consumo di idee

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il dibattito pubblico sembra consegnarci un mondo sempre più abitato da polarizzazioni estemporanee. Tanto vigoroso e radicale è il conflitto trasu singole questioni, quanto più rapida è la sua evaporazione. Sembra cioè di assistere a undi. In realtà, l’impressione è che la crisi ideale della politica abbia a che vedere con la crisi della cultura, con la trasformazione della natura stessa dell’oggetto culturale. In un saggio del 1954, intitolato La crisi della cultura: nella società e nella politica, Hannah Arendt sostiene come già nel XVIII e XIX secolo gli oggetti culturali, cioè quegli oggetti che ogni civiltà genera come traccia permanente del suo spirito (per Arendt le opere d’arte innanzitutto, ma andrebbero inclusi anche i sistemi di pensiero elaborati dai grandi intellettuali) ...

