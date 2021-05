Danza | ‘Josephine Baker nel Pantheon di Parigi’ | parte campagna per la ‘Venere nera’ 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – Per convincere il presidente della Repubblica Emmanuel Macron dell’importanza di questo gesto simbolico Briannon ha carenza di argomenti: ricorda, ad esempio, che quella che è stata la prima star internazionale nera ha dedicato gli ultimi 25 anni di vita alla lotta per i diritti delle donne e contro la discriminazione razziale.Il 3 giugno, anniversario della nascita di Josephine, le firme a sostegno della petizione dell’ingresso nelsaranno presentate ai presidenti dell’Assemblea azionale e del Senato.Tra il 1940 e il 1942, in particolare,raccolse informazioni sulle posizioni dell’esercito tedesco in Francia per consegnarle ai partigiani. I doganieri che le chiedevano autografi piuttosto che i suoi documenti non si preoccuparono mai alle frontiere di controllarla. La ballerina ...