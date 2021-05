Da poliziotto ‘vive’ due omicidi di camorra Da vicesindaco intitola due strade alle vittime innocenti

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 7 maggio 2021) Silvia Ruotolo e Annalisa Durante. Due nomi che riecheggeranno per sempre nei ricordi e nella vita di Giovanni Maiorano, assistente capo della Polizia di Stato e vice sindaco di Maruggio, comune della provincia di Taranto. Ruotolo e Durante sono duedi quel cancro che è la. Entrambe sono state strappate prematuramente alla vita per mano di vili criminali. La prima, giovane mamma, è stata uccisa a Napoli l’11 giugno 1997, sotto gli occhi della sua bambina, mentre andava a scuola a prelevare l’altro figlio. Nel posto sbagliato al momento sbagliato: una faida tra clan. Annalisa Durante, invece, fu uccisa nel marzo del 2004, sempre a Napoli nel quartiere Forcella. Aveva solo 14 anni e rimase anche lei coinvolta in una sparatoria tra camorristi. Entrambi glihanno segnato ...