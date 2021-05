Covid, Istat: 11 milioni di persone in difficoltà con il pagamento di affitti, bollette e mutui (Di venerdì 7 maggio 2021) Circa 11 milioni di persone in difficoltà economiche nella seconda ondata della pandemia da Coronavirus: è uno dei dati emersi dall’indagine Istat su “Comportamenti e opinioni dei cittadini durante la seconda ondata pandemica“, condotta tra dicembre 2020 e gennaio 2021. La pandemia avrebbe messo in ginocchio una grossa fetta di popolazione, alle prese con problemi a pagare le spese necessarie alla sopravvivenza, mutui, affitti e bollette. Covid, Istat: peggiorata la situazione economica di un cittadino su 5 La pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova il Paese, non solo dal punto di vista sanitario: secondo la recente indagine Istat, avrebbe intaccato in modo importante le condizioni economiche ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Circa 11diineconomiche nella seconda ondata della pandemia da Coronavirus: è uno dei dati emersi dall’indaginesu “Comportamenti e opinioni dei cittadini durante la seconda ondata pandemica“, condotta tra dicembre 2020 e gennaio 2021. La pandemia avrebbe messo in ginocchio una grossa fetta di popolazione, alle prese con problemi a pagare le spese necessarie alla sopravvivenza,: peggiorata la situazione economica di un cittadino su 5 La pandemia da-19 ha messo a dura prova il Paese, non solo dal punto di vista sanitario: secondo la recente indagine, avrebbe intaccato in modo importante le condizioni economiche ...

