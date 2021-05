Covid, Galli: «Ho la nausea dei discorsi sul coprifuoco» (Di venerdì 7 maggio 2021) La fine del mese di maggio potrebbe rappresentare la soglia giusta per fare un punto della situazione a livello epidemiologico nella partita contro il Covid. Ne ha parlato il professor Massimo Galli, da ospite della trasmissione Agorà di Rai 3. «Io - ha ammesso il direttore delle Malattie Infettive del Sacco di Milano - spero di vedere gli effetti del vaccino, più che quelli delle riaperture». Covid, Massimo Galli ha analizzato la situazione I numeri del bollettino quotidiano segnalano un trend favorevole. Questo, però, non evita che ogni giorno si debba fare i conti con centinaia di morti. E si sa come questo sarà il dato che scenderà per ultimo. «Se calasse - ha spiegato l'infettivologo - in maniera significativa, saremmo di fronte ad una realtà che vede l'ingresso, spero trionfale, dei vaccini nell'ambito del ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 7 maggio 2021) La fine del mese di maggio potrebbe rappresentare la soglia giusta per fare un punto della situazione a livello epidemiologico nella partita contro il. Ne ha parlato il professor Massimo, da ospite della trasmissione Agorà di Rai 3. «Io - ha ammesso il direttore delle Malattie Infettive del Sacco di Milano - spero di vedere gli effetti del vaccino, più che quelli delle riaperture»., Massimoha analizzato la situazione I numeri del bollettino quotidiano segnalano un trend favorevole. Questo, però, non evita che ogni giorno si debba fare i conti con centinaia di morti. E si sa come questo sarà il dato che scenderà per ultimo. «Se calasse - ha spiegato l'infettivologo - in maniera significativa, saremmo di fronte ad una realtà che vede l'ingresso, spero trionfale, dei vaccini nell'ambito del ...

