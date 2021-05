Covid, Brusaferro: “Iniziamo a vedere un calo, ma attenzione alla fascia 0-9” (Di venerdì 7 maggio 2021) "Cominciamo a vedere ora gli effetti di un calo anche rispetto alla mortalità ma la curva è ancora in fase iniziale". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) "Cominciamo aora gli effetti di unanche rispettomortalità ma la curva è ancora in fase iniziale". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvioconferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. L'articolo .

