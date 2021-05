Commerzbank | aumentano spese ristrutturazione Raggiunto accordo con sindacati

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) –, una delle maggiori banche tedesche, aumenta ulteriormente gli accantonamenti perdi, per circa 225 milioni di euro. Complessivamente, la banca prevede oradiper poco più di due miliardi di euro. Di queste, negli ultimi due esercizi sono già stati contabilizzati oltre 900 milioni di euro. A inizio aprile laaveva accantonato ulteriori 470 milioni di euro per il primo trimestre 2021. L’annuncio è arrivato oggi alla fine di un negoziato chiave con i, in cui sono state definite le linee guida per il taglio di circa 10 mila posti di lavoro entro il 2024. Gli accordi vincolanti raggiunti oggi costituiscono i dettagli della Strategy 2024 presentata dalla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Commerzbank aumentano

Borsa Italiana

A inizio aprile laaveva accantonato ulteriori 470 milioni di euro per il primo trimestre 2021. L'annuncio è arrivato oggi alla fine di un negoziato chiave con i sindacati, in cui sono ...Le compagnie ne approfittano per far schizzare in alto i noli, chein media del 50% nei ... dopo il crollo dei valori di borsa di Deutsche Bank e di, dopo la truffa della società ...Commerzbank, una delle maggiori banche tedesche, aumenta ulteriormente gli accantonamenti per spese di ristrutturazione, per circa 225 milioni ...I prezzi del petrolio greggio potrebbero aumentare se il calo EIA sarà più alto del previsto, soprattutto se supera l'estrazione di 7,7 milioni di barili dell'API.