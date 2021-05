Cantare l’incertezza Intervista a Franco 126

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 maggio 2021)sostiene che si tratti sempre di andare sott’acqua e poi riemergere: “La prima volta che ho pensato a cosa volessi fare davvero nella vita stavo nuotando in piscina. Dopo essermi iscritto alla facoltà di Matematica e a quella di Informatica era il momento di ammettere che le cose andavano malissimo e che gli ultimi due anni li avevo letteralmente buttati. Feci una telefonata a mio padre, un figlio del sessantotto, un signore per cui le opzioni sul tavolo non erano poi molte: o si stava sui libri e ci si impegnava oppure si andava a lavorare. Io gli dissi che di studiare non avevo più voglia. Papà ci restò male. Avrebbe voluto che io e mio fratello diventassimo medici. Lui insegna Filosofia, io scrivo canzoni: le cose non vanno mai come devono andare e non sono mai come te le aspetti”.126 si chiama Federico Bertollini, ma non c’è più ...