Borriello | “Ronaldo? Atteggiamenti negativi che hanno creato insofferenza Pirlo doveva fare un passo indietro”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 7 maggio 2021) Marcoè un ex di Juve e Milan che domenica si affronteranno per lottare per un posto in Champions. Alla Gazzetta dello Sport l’ex attaccante ha parlato die disul fronte Juve: “CR7 è incriticabile per i numeri, che sono straordinari, ma in alcune occasioni ha avutoche si ripercuotono sulla squadra, creando. Da un leader ci si aspettano i gol ma anche un’attitudine sempre positiva. Come Lukaku, che nell’Inter scudettata è stato il trascinatore anche quando non segnava”. Su: “Quando ti chiama la Juve è difficile dire di no, peròavere la lungimiranza di capire che per iniziare un percorso da allenatore è meglioun ...