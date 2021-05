Baggio stanco del calcio | «Non mi emoziona più | non guardo neanche le partite»

(Di venerdì 7 maggio 2021) Robertoha rivelato il suo disamore per il gioco delRoberto, storica bandiera delitaliano, nella lunga intervista a La Repubblica ha rivelato anche di essersi disamorato del gioco del. «Non mipiù. Non vedo praticamente, preferisco il basket. dare giudizi sugli altri mi mette a disagio, per questo non vadoin tv. Vedo ex compagni che parlano come professori quando in campo non riuscivano a fare tre palleggi» L'articolo proviene daNews 24.

