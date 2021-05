Amici, ospite Enrico Nigiotti: l’indimenticabile episodio con Elena D’Amario (Di venerdì 7 maggio 2021) ospite speciale del daytime di Amici, oggi venerdì 7 maggio, il cantante Enrico Nigiotti: ricordate cosa fece per Elena D’Amario? Partecipò alla nona edizione di Amici quando aveva circa vent’anni: Enrico Nigiotti oggi è un cantante affermato, anche se il suo percorso artistico è stato segnato anche da momenti bui. Lo ha raccontato lui stesso L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021)speciale del daytime di, oggi venerdì 7 maggio, il cantante: ricordate cosa fece per? Partecipò alla nona edizione diquando aveva circa vent’anni:oggi è un cantante affermato, anche se il suo percorso artistico è stato segnato anche da momenti bui. Lo ha raccontato lui stesso L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

g_natalizia : RT @simoni73: #Metternich ospite degli amici di ?@formichenews? per discutere con ??@MoniMaggio? e Flavia Giacobbe di America e ordine libe… - simoni73 : #Metternich ospite degli amici di ?@formichenews? per discutere con ??@MoniMaggio? e Flavia Giacobbe di America e o… - BellarkeBeliza1 : RT @gengy00: #amici20 Ho letto che Enrico è ospite ad Amici e niente sappiate che io lo shippo ancora con Elena e prima o poi per me torner… - hugmenaliii : RT @regansweisz: quando v1g1n10 va ospite ad amici ma in tendenza ci va annalisa - GianlucaRaiti : RT @giovanni_bread: Non Annalisa in tendenza perché Virginio ospite ad amici. Her power. #amici20 -