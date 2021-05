A Villa Monastero un percorso tra età neoclassica e napoleonica

(Di venerdì 7 maggio 2021) In occasione del Bicentenario della morte di Napoleone (5 maggio 1821) la Provincia di Lecco propone da sabato 8 maggio adi Varenna un, curato dal conservatore Anna Ranzi, ...

VARENNA - In occasione del Bicentenario della morte di Napoleone (5 maggio 1821) la Provincia di Lecco propone da sabato 8 maggio a Villa Monastero di Varenna un percorso, curato dal conservatore Anna Ranzi, che illustra in sette tappe le collezioni della Casa Museo attraverso una rilettura delle scelte operate dai proprietari che ...

Sabato 15 e domenica 16 maggio un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia alla scoperta di chiese, chiostri, monumenti e palazzi ...