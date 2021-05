Violenta aggressione ad Acilia: preso a calci e pugni da 4 uomini e rapinato di 200 euro (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ stato aggredito, preso a calci e pugni e rapinato del portafoglio contenente 200 euro. E’ successo ieri sera ad Acilia quando, nel corso di un normale servizio di controllo, una pattuglia dei Carabinieri di Ostia è stata allertata a seguito di una segnalazione. Una volta sul posto, i militari hanno trovato uno straniero che – ancora stordito dalle percosse – ha raccontato di essere stato avvicinato da quattro uomini, colpito e derubato. ‘Acciuffati’ i 4 malviventi Immediatamente, sono scattate le ricerche dei Carabinieri che hanno dapprima affidato la vittima alle cure del personale sanitario dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia per le ferite alla faccia e al torace e poi, in poco meno di un’ora, sono riusciti a riconoscere le quattro persone, corrispondenti alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ stato aggredito,del portafoglio contenente 200. E’ successo ieri sera adquando, nel corso di un normale servizio di controllo, una pattuglia dei Carabinieri di Ostia è stata allertata a seguito di una segnalazione. Una volta sul posto, i militari hanno trovato uno straniero che – ancora stordito dalle percosse – ha raccontato di essere stato avvicinato da quattro, colpito e derubato. ‘Acciuffati’ i 4 malviventi Immediatamente, sono scattate le ricerche dei Carabinieri che hanno dapprima affidato la vittima alle cure del personale sanitario dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia per le ferite alla faccia e al torace e poi, in poco meno di un’ora, sono riusciti a riconoscere le quattro persone, corrispondenti alla ...

