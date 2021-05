USA, richieste sussidi disoccupazione calano più delle attese (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – calano più del previsto le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA, raggiungendo un altro minimo dall’inizio della pandemia. Nella settimana al 30 aprile, i “claims” sono risultati pari a 498.000 unità, in flessione di 92 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 590.000 (553.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per richieste in calo fino a 540 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 560.000 unità in calo di 61.000 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (621.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) –più del previsto ledio allanegli USA, raggiungendo un altro minimo dall’inizio della pandemia. Nella settimana al 30 aprile, i “claims” sono risultati pari a 498.000 unità, in flessione di 92 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 590.000 (553.000 unità la prima lettura). Il dato è miglioredegli analisti che erano perin calo fino a 540 mila. La mediaultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 560.000 unità in calo di 61.000 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (621.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del ...

