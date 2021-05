Ursula von der Leyen dà ragione all’Italia sull’emergenza Covid: “L’Europa doveva intervenire” (Di giovedì 6 maggio 2021) “L’Italia aveva ragione“: così, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione 2021, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha riconosciuto al Paese di aver avuto la giusta intuizione, all’alba della grande crisi pandemica, sulla richiesta di un coordinamento delL’Europa per la gestione dell’emergenza Covid. L’intervento di von der Leyen si è focalizzato anche sulla situazione della campagna di vaccinazione, che avrebbe definito “un successo”. Ursula von der Leyen sull’emergenza Covid: “L’Italia aveva ragione“ “Mi ricordo bene l’inizio della pandemia e l’appello dell’Italia alL’Europa. Gli italiani chiesero la solidarietà ed il coordinamento ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 maggio 2021) “L’Italia aveva“: così, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione 2021, la presidente della Commissione Ue,von der, ha riconosciuto al Paese di aver avuto la giusta intuizione, all’alba della grande crisi pandemica, sulla richiesta di un coordinamento delper la gestione dell’emergenza. L’intervento di von dersi è focalizzato anche sulla situazione della campagna di vaccinazione, che avrebbe definito “un successo”.von der: “L’Italia aveva“ “Mi ricordo bene l’inizio della pandemia e l’appello dell’Italia al. Gli italiani chiesero la solidarietà ed il coordinamento ...

