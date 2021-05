Ufficiale | Piacenza | rinnova il tecnico Scazzola fino al 2023

emilianofabbri : RT @PiacenzaCalcio: ??? Ufficiale! Esteso il contratto con Mister Cristiano #Scazzola fino al 30 giugno 2023! ??? #iotifoPiace - NewsTuttoC : UFFICIALE - Piacenza, avanti con Scazzola: rinnovo al 2023 - PiacenzaCalcio : ??? Ufficiale! Esteso il contratto con Mister Cristiano #Scazzola fino al 30 giugno 2023! ??? #iotifoPiace - ZzzzzzZzz08 : RT @Volleyball_it: Piacenza: Ufficiale, in regia arriva Brizard by - PiacenzaPress : Ufficiale: Antoine Brizard nuovo regista della Gas Sales Bluenergy -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Piacenza

La Gazzetta dello Sport

Sono pregati tutti quelli i quali lo tenessero di consegnarlo alla sua famiglia in, od in ... Si crede in Piemonte come al servizio d'un, e si dice essere stato veduto in Alessandria ...- Domenica 9 maggio 2021, alle ore 9.00, verrà dato il viaalla "Virtual Placentia Half Marathon 2021". Ogni persona iscritta, parteciperà alla corsa o alla camminata dove lo ...Il Piacenza ha appena annunciato il rinnovo contrattuale del tecnico Cristiano Scazzola: ecco il comunicato del club.Cristiano Scazzola continuerà la propria avventura alla guida del Piacenza con cui ha sfiorato l'accesso ai play off dopo essere subentrato.