Ucraina: Usa, porte Nato aperte per chi rispetta impegni (Di giovedì 6 maggio 2021) - WASHINGTON, MAY 6 - L'amministrazione Biden è impegnata a mantenere le porte della Nato aperte per altri Paesi che vogliono entrare nell'Alleanza Atlantica, una volta che rispettino i necessari ...

