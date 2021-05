Tensioni nella Manica: Inghilterra invia navi di pattugliamento (Di giovedì 6 maggio 2021) Gli accordi sulle acque post-Brexit riaccendono vecchie Tensioni tra Francia e Inghilterra. Londra procede con l’invio di navi nella Manica Tensione nella Manica, subito dopo l’annuncio della Francia di voler interrompere l’erogazione di energia elettrica, qualora ai pescatori francesi non venga concesso l’accesso nel Regno Unito, a causa dei nuovi accordi post-Brexit. Il Regno Unito ha così, deciso di inviare due motovedette della Royal Navy nell’arcipelago delle Isole del canale della Manica, in particolare nell’isola di Jersey. Il primo ministro inglese Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha dichiarato pieno sostegno alla comunità inglese, soprattutto in vista di una cessazione concreta della fornitura elettrica, ... Leggi su zon (Di giovedì 6 maggio 2021) Gli accordi sulle acque post-Brexit riaccendono vecchietra Francia e. Londra procede con l’invio diTensione, subito dopo l’annuncio della Francia di voler interrompere l’erogazione di energia elettrica, qualora ai pescatori francesi non venga concesso l’accesso nel Regno Unito, a causa dei nuovi accordi post-Brexit. Il Regno Unito ha così, deciso dire due motovedette della Royal Navy nell’arcipelago delle Isole del canale della, in particolare nell’isola di Jersey. Il primo ministro inglese Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha dichiarato pieno sostegno alla comunità inglese, soprattutto in vista di una cessazione concreta della fornitura elettrica, ...

Advertising

PagineEsteri : RT @PagineEsteri: Ascoltate l'intervista ad Antonio Mazzeo e leggete i suoi articoli per approfondire quanto accade nella regione africana… - HSkelsen : #Parigi e #Londra schierano navi da guerra nella Manica. Tensioni per licenze di pesca post #Brexit. Parigi minacci… - Bolle69106571 : RT @PagineEsteri: Ascoltate l'intervista ad Antonio Mazzeo e leggete i suoi articoli per approfondire quanto accade nella regione africana… - mazzeoantonio : RT @PagineEsteri: Ascoltate l'intervista ad Antonio Mazzeo e leggete i suoi articoli per approfondire quanto accade nella regione africana… - Nmarru : @sillacellino @thinkfree_carlo @EugenioGiani Luci ed ombre... Sugli over80 la statistica della seconda dose ancora… -