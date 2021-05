Sindrome compartimentale | la nuova piaga della MotoGP

(Di giovedì 6 maggio 2021) I pilotistanno affrontando un nuovo incubo: la. Questo disturbo, che provoca l’improvviso indurimento degli avambracci, sta colpendo un numero sempre maggiore di piloticlasse regina. Il caso più eclatante è stato quello di Fabio Quartararo, operato dopo aver sofferto allo scorso GP di Spagna. Nello stesso weekend, Aleix Espargaro ha a sua volta patito la, tanto da scappare a Barcellona dopo i test per farsi visitare. Ancor prima di loro, Jack Miller e Iker Lecuona si sono sottoposti ad intervento dopo il Qatar, per risolvere il problema. Ma come mai abbiamo così tanti piloti con problemi di arm pump? Una risposta ha provato a darla il dott. Riccardo Ceccarelli, responsabileFormula Medicine. Nella sua rubrica ...

