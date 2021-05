Si allontana il rischio zona arancione in Campania dal 10 maggio

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame questo giovedì, a proposito della prospettiva di imbattersi nellaina partire dal 10. Si tratta, infatti, dell’unica regione che in linea puramente teorica appare in bilico, con la prospettiva di fare un passo indietro dopo le riaperture di due settimane fa. Come stanno le cose rispetto all’ultimo punto della situazione che abbiamo condiviso sul nostro magazine? Qualche segnale più incoraggiante, in effetti, sembra esserci. Evoluzione delindal 10Nel dettaglio, ilina partire da 10 ...

Advertising

cn1926it : #Covid19 #Campania, si allontana il rischio di una nuova #zonaarancione: i dettagli - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Covid Campania, si allontana il rischio di una zona arancione: contagi in calo - m1851p : @lageloni Eccellentissima dott.ssa Geloni, abbiamo lopportunità di inocularle il liquido che allontana il rischio d… - fallujaj2008 : @NinettaOrlando Uno studio sulla neuroscienze ha dimostrato che il ballo è l'unica cosa che allontana il rischio di demenza....quindi -

Ultime Notizie dalla rete : allontana rischio

CalcioNapoli1926.it

Smart working Pa:disservizi per i cittadini? La proroga del ricorso allo smart working ... nel caso in cui il pc sia utilizzato da familiari o conviventi; Bloccare il pc se ci si...... agli occhi degli unionisti è l'attestazione di una cittadinanza di serie B, che lidal ... aggravato dalle difficoltà imposte da oltre un anno di pandemia, c'è ora ilche con l'arrivo,...Come allontanare gli insetti è possibile grazie ad alcuni prodotti e rimedi casalinghi che aiutano a fare in modo che non entrino in casa. Vediamo qua ...Il bambino uscì e percorse a piedi un tratto di provinciale prima di essere salvato. La coppia di genitori, residente in un comune del Salento, ...