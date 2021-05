Questo video è stato girato in India, ma i vaccini anti-Covid non c’entrano (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 3 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra diverse persone assalire con dei bastoni una vettura lungo uno strada. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, in cui si legge che la scena si sarebbe svolta in India e mostrerebbe le reazione violenta delle persone del posto alle garanzie fornite da operatori sanitari e forze dell’ordine sull’efficacia dei vaccini contro la Covid-19. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il video oggetto della nostra verifica è stato girato in India, ma non mostra una reazione violenta contro le autorità che fornivano rassicurazioni sui vaccini contro la ... Leggi su facta.news (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 3 maggio 2021 su Facebook èpubblicato unche mostra diverse persone assalire con dei bastoni una vettura lungo uno strada. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, in cui si legge che la scena si sarebbe svolta ine mostrerebbe le reazione violenta delle persone del posto alle garanzie fornite da operatori sanitari e forze dell’ordine sull’efficacia deicontro la-19. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Iloggetto della nostra verifica èin, ma non mostra una reazione violenta contro le autorità che fornivano rassicurazioni suicontro la ...

