Omicidio Cerciello | il fratello | “Sentenza non può ridarmi Mario ma aiuta nel vivere dolore”

"Mario era tutto per me. Un fratello vero, un amico e un punto di riferimento eccezionale. La Sentenza sicuramente non può ridarmi mio fratello, ma mi aiuta nel vivere il mio profondo dolore perché è una Sentenza giusta che rispecchia la gravità dei fatti e il modo barbaro e crudele in cui Mario ha perso la vita". Così all'Adnkronos Paolo Cerciello Rega, fratello di Mario il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso il 26 luglio del 2019 a Roma, all'indomani della Sentenza di condanna all'ergastolo per i due americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjort. "Grazie alla Corte d'Assise di Roma per l'intenso lavoro svolto anche durante i mesi di lockdown

