Milano, Gabriele Albertini rinuncia alla corsa a sindaco (Di giovedì 6 maggio 2021) Gabriele Albertini ha deciso di rinunciare alla corsa per la poltrona di sindaco di Milano alle prossime elezioni amministrative con il centrodestra. Lo ha annunciato con una lettera al quotidiano '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 maggio 2021)ha deciso direper la poltrona didialle prossime elezioni amministrative con il centrodestra. Lo ha annunciato con una lettera al quotidiano '...

SiavoushF : When Inter wins, Gabriele “Lele” Oriali is there. It can’t be a coincident , una vita da mediano. Lele non va piano… - NoiNotizie : RT @MediasetTgcom24: Milano, Gabriele Albertini rinuncia alla corsa a sindaco #gabrielealbertini - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Milano, Gabriele Albertini rinuncia alla corsa a sindaco #gabrielealbertini - MediasetTgcom24 : Milano, Gabriele Albertini rinuncia alla corsa a sindaco #gabrielealbertini - soteros1 : RT @AndreaSperell18: Tamara de Lempicka, enigmatica, pittrice polacca fu a Milano nel 1925, per una mostra voluta dal conte Castelbarco. Il… -

Milano, scoppia caso Albertini: voci su passo indietro ...il Comune alle prossime amministrative Rinuncia o si candida? Il centrodestra si interroga su cosa farà Gabriele Albertini, indicato negli ultimi giorni in pole per guidare il Comune di Milano alle ...

Milano, Gabriele Albertini rinuncia alla corsa a sindaco TGCOM Comunali, Albertini non si candida Tutto da rifare per il centrodestra L’ex sindaco fa un passo indietro per ragioni familiari, ma anche a causa dello stallo nella coalizione. Il pressing di Salvini non è servito, pesano i casi Roma e Copasir. Lupi e Ruggiero nella rosa ...

