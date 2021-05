(Di giovedì 6 maggio 2021) I Finanzieri di Gorizia hanno ritirato dal mercato 110 milioni di pezzi acquistati dalla struttura commissariale per un valore 300 milioni di euro. Si tratta delle maxi commesse di aprile 2020 con ditte cinesi e intermediari italiani tra cui l’ex giornalista Benotti

Advertising

espressonline : Mascherine comprate da Arcuri, mega sequestro della Guardia di Finanza. Ecco i marchi nel mirino perché «non sicuri… - maria_mcalabro : Mascherine comprate da Arcuri, mega sequestro della Guardia di Finanza. Ecco i marchi nel mirino perché «non sicuri… - espressonline : Mascherine comprate da Arcuri, mega sequestro della Guardia di Finanza. Ecco i marchi nel mirino perché «non sicuri» - Sam22652123 : @LegaSalvini A te, brutta testa di cazzo, nessuno ti giudica per le mascherine comprate dalla Regione Lazio Tutti p… - 0UTSIDEV : “le mascherine nere sono più belle” ALLORA DITEMI DOVE LE COMPRATE -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine comprate

Orizzonte Scuola

... e soprattutto a loro agio nonostante restrizioni e. Vince chi ci fa sentire meglio. Noi ... PICCOLA PASTICCERIA Prima di lasciarvi, un'indicazione utile per la vostra spesa:birre, ...'Ledal precedente governo sono di bassa qualità e i ragazzi ci giocano. Così oltre ai banchi a rotelle hannoignifughe'. Ad intervenire con l'Adnkronos sui test di ...Con la festa della mamma ormai in arrivo ecco 20 idee regalo sotto i 20 euro, una selezione per comprare online un piccolo pensiero.Se ne parlava da tempo, ma adesso è diventato realtà. Nasce il Museo del Vero e del Falso, progetto con cui si vuole puntare l’attenzione sul diffusissimo fenomeno della contraffazione e sui danni che ...