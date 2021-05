Lutto a Napoli, è morto il giornalista Pietro Nardiello (Di giovedì 6 maggio 2021) Napoli. Si è spento Pietro Nardiello. Il giornalista era ricoverato in ospedale a causa del Covid. Il virus ha purtroppo avuto la meglio. Collaborava con Articolo 21 e con la redazione napoletana di Repubblica. Nardiello era da giorni ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 maggio 2021). Si è spento. Ilera ricoverato in ospedale a causa del Covid. Il virus ha purtroppo avuto la meglio. Collaborava con Articolo 21 e con la redazione napoletana di Repubblica.era da giorni ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

