Knockout City: i The Soundlings hanno collaborato alla colonna sonora, ora su Spotify e altri servizi – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 6 maggio 2021) Per dare maggiore carattere a Knockout City, EA ha deciso di collaborare con Sonny e Matt dei The Soundlings per creare la colonna sonora, ora su Spotify e altri servizi.. Per dare maggiore carattere a Knockout City, il coloratissimo gioco sulla palla avvelenata in uscita a fine maggio, EA ha deciso di collaborare con Sonny e Matt dei The Soundlings per creare la colonna sonora. Potrete avere un assaggio delle sonorità di Knockout City andando su Spotify, Apple Music e altri servizi di streaming, dove le musiche sono già disponibili. Velan Studios ha ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 6 maggio 2021) Per dare maggiore carattere a, EA ha deciso di collaborare con Sonny e Matt dei Theper creare la, ora su.. Per dare maggiore carattere a, il coloratissimo gioco sulla pavvelenata in uscita a fine maggio, EA ha deciso di collaborare con Sonny e Matt dei Theper creare la. Potrete avere un assaggio delle sonorità diandando su, Apple Music edi streaming, dove le musiche sono già disponibili. Velan Studios ha ...

Advertising

PCGamingit : Uno sguardo dietro le quinte al sound design e agli artisti della colonna sonora di Knockout City -… - BPrince95 : RT @XboxItalia: ??Rust: Console Edition, 21 Maggio ??Knockout City, 21 Maggio ??Biomutant, 25 Maggio ?????King of the Seas, 25 Maggio ???Capcom… - XboxItalia : ??Rust: Console Edition, 21 Maggio ??Knockout City, 21 Maggio ??Biomutant, 25 Maggio ?????King of the Seas, 25 Maggio… - infoitscienza : Knockout City sarà gratis su Xbox Game Pass Ultimate e EA Play fin dal lancio! - kocityitalia : Venerdì alle 22 Jonsandman giocherà su Twitch a Knockout City con gli sviluppatori del gioco. Non perderti questo n… -