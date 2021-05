Jorginho,l’agente: “Vorrebbe tornare in italia, legame speciale con Napoli” (Di giovedì 6 maggio 2021) Jorginho, l’agente parla del suo futuro l’agente di Jorginho Joao Santos, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 6 maggio 2021)parla del suo futurodiJoao Santos, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kissdove ha parlato del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: JORGINHO – L’agente: 'Vorrebbe tornare in Italia tra due anni, Kaio Jorge? I brasiliani pensano sempre prima alla Premi… - 100x100Napoli : Jorginho, l’agente: “Tra un paio d’anni credo che tornerà in Italia. Napoli? Prima devono chiamarci…” - cn1926it : #Jorginho, l’agente: “Tra due anni vuole tornare in #SerieA. #KaioJorge? Ha tante richieste” #Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JORGINHO – L’agente: 'Vorrebbe tornare in Italia tra due anni, Kaio Jorge? I brasiliani pensano sempre prima alla Premi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JORGINHO – L’agente: 'Vorrebbe tornare in Italia tra due anni, Kaio Jorge? I brasiliani pensano sempre prima alla Premi… -