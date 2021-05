Jorginho, l’agente: “Tra due anni tornerà in Italia” (Di giovedì 6 maggio 2021) Grande protagonista ieri, tra le fila del Chelsea, è stato il centrocampista Jorginho. L’Italiano, a Londra dal 2018, ha conquistato la sua prima finale di Champions League. Il suo agente, Joao Santos, intervistato da Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “Jorginho è molto contento della finale di Champions League raggiunta con la sua squadra, ha meritato questo ambito traguardo a suon di grandi prestazioni. Ha fatto vedere le sue qualità”. Poi sul futuro: “Sta molto bene nel Chelsea e in questo momento pensa solo a vincere la Champions ma tra due anni vorrebbe tornare a giocare in Italia, C’erano state delle trattative in passato poi non se n’è fatto più nulla”. FOTO: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Grande protagonista ieri, tra le fila del Chelsea, è stato il centrocampista. L’no, a Londra dal 2018, ha conquistato la sua prima finale di Champions League. Il suo agente, Joao Santos, intervistato da Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “è molto contento della finale di Champions League raggiunta con la sua squadra, ha meritato questo ambito traguardo a suon di grandi prestazioni. Ha fatto vedere le sue qualità”. Poi sul futuro: “Sta molto bene nel Chelsea e in questo momento pensa solo a vincere la Champions ma tra duevorrebbe tornare a giocare in, C’erano state delle trattative in passato poi non se n’è fatto più nulla”. FOTO: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

