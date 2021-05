Jenny De Nucci | chi è il fidanzato?

Leggi su puglia24news

(Di giovedì 6 maggio 2021)Deè tra le attrici più interessanti e seguite della sua generazione: l’interprete tra di Isabella in Un passo dal Cielo (ma non solo) ha già fatto incuriosire tantissimi fans ed appassionati, che spesso si sono posti anche delle domande in merito alla vita privata della giovane.Deinfatti è seguita da 1 milione e 300mila followers sulla propria pagina di Instagram, dove è solita condividere foto e dettagli relativi al proprio lavoro ma anche riguardanti la propria vita privata. La giovane attrice è stata spesso interpellata sulla propria situazione sentimentale: dopo essere stata legata per diverso tempo con Tancredi Galli, l’attrice ha trovato un nuovo compagno sul set di Un passo dal Cielo, ossia Riccardo De Rinaldis. Dopo un iniziale idillio, diversi mesi fa hanno iniziato a farsi ...