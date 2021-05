Isola dei Famosi 2021, Awed troppo dimagrito: interviene la produzione (Di giovedì 6 maggio 2021) Awed è dimagrito troppo durante il suo soggiorno all'Isola dei Famosi 2021: la produzione è intervenuta aumentandogli la razione di riso. Awed è troppo dimagrito durante il soggiorno all'Isola dei Famosi 2021 così la produzione ha deciso di correre ai ripari: allo youtuber verrà dato più' riso ed integratori alimentari. Dopo più di 50 giorni in Honduras, nutrendosi solo di riso e cocco, vista la loro appurata incapacità di pescare, i naufraghi dell'Isola dei Famosi stanno perdendo peso, ma uno di loro sta dimagrendo più di tutti ed è Awed. Lo youtuber napoletano è ormai pelle e ossa. L'eccessivo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021)durante il suo soggiorno all'dei: laè intervenuta aumentandogli la razione di riso.durante il soggiorno all'deicosì laha deciso di correre ai ripari: allo youtuber verrà dato più' riso ed integratori alimentari. Dopo più di 50 giorni in Honduras, nutrendosi solo di riso e cocco, vista la loro appurata incapacità di pescare, i naufraghi dell'deistanno perdendo peso, ma uno di loro sta dimagrendo più di tutti ed è. Lo youtuber napoletano è ormai pelle e ossa. L'eccessivo ...

