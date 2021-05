I 40 anni di AD raccontati dalle cucine e da un testo d’autore

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sono nata in cucina di Donatella Di Pietrantonio* Sono nata in cucina, nel mezzo di un inverno gelato. La camera dei miei era esposta a nord, la finestra tutta uno spiffero. Prima di scendere in paese a chiamare la levatrice mio padre aveva spostato il tavolo da una parte e spinto il letto davanti al fuoco, unica fonte di calore nella casa colonica. Nonne e zie alimentavano la fiamma sotto il paiolo di rame in cui bolliva l’acqua, nello stesso avrebbero poi preparato il brodo di gallina per la puerpera. Dopo mia madre mi allattava seduta in quel grande camino abitabile, della neve intorno alla casa e del mondo io non sospettavo niente. Avevo il mio latte e stavo al caldo. Abbiamo dormito lì fino al disgelo, i miei genitori non sapevano di essere così moderni nel destrutturare la cucina per necessità. Sono cresciuta in quella stanza che era il luogo e il centro della nostra vita, ...