Grande Fratello: genitori bis per una coppia del programma (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono diventati per la seconda volta genitori una coppia del Grande Fratello. Si tratta di Francesca Rocco e Giovanni Masiero, già genitori della piccola Ginevra, venuta alla luce quattro anni fa. Dopo quattro anni dalla prima cicogna, i due hanno deciso di allargare nuovamente la famiglia. Ad annunciare la nuova nascita è stata proprio la L'articolo

