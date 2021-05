Graduatorie ATA terza fascia, scuole scelte in ordine diverso nel pdf. Non cambia nulla ai fini delle convocazioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 26 aprile è stato l'ultimo giorno utile per presentare domanda di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie ATA di terza fascia. Fino alla stessa data era possibile modificare l'istanza e procedere con un nuovo inoltro. Ora si attende la pubblicazione delle Graduatorie provvisorie. Cosa succede se l'ordine in cui appaiono le scuole nel pdf non è lo stesso di quello scelto dagli aspiranti? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 26 aprile è stato l'ultimo giorno utile per presentare domanda di inserimento/aggiornamento nelleATA di. Fino alla stessa data era possibile modificare l'istanza e procedere con un nuovo inoltro. Ora si attende la pubblicazioneprovvisorie. Cosa succede se l'in cui appaiono lenel pdf non è lo stesso di quello scelto dagli aspiranti? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, scuole scelte in ordine diverso nel pdf. Non cambia nulla ai fini delle convocazioni - ProDocente : Graduatorie ATA 24 mesi, per l’inoltro della domanda serve il codice personale. Ecco come si recupera - orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, per l’inoltro della domanda serve il codice personale. Ecco come si recupera - lentepubblica : Cosa fa #punteggio nelle #graduatorieATA? - infoitinterno : Personale Ata, graduatorie terza fascia: record di domande il Molise -