**Governo: fonti Iv, "vedove Conte' non pongano veti quotidiani a Draghi'** (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "Ci sono alcuni partiti di maggioranza, i grillini in primis, che si comportano come le 'vedove di Conte' ed ogni giorno minacciano di non votare la fiducia o ricattano Draghi su questo o su quel provvedimento: oggi è il Dl Sostegni, domani ci sarà un altro motivo per alzare un muro senza confrontarsi nel merito delle questioni". Così fonti di Italia Viva."Ogni giorno è buono per dare una scossa ad un governo che nasce per portare il Paese fuori dalla pandemia e che siamo tutti chiamati a sostenere: ma non è del tutto irresponsabile questo atteggiamento? Chi sono alla fine i veri responsabili?".

