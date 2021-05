Google Chrome sempre più sicuro, ora sa difendersi anche da alcuni attacchi informatici (Di giovedì 6 maggio 2021) Google Chrome è ora in grado di difendersi da una serie di particolari attacchi informatici che sfruttano delle vulnerabilità software sui sistemi Windows 10 in esecuzione su CPU Intel Core di undicesima generazione e AMD Zen 3. Altri browser popolari seguiranno a ruota, tuttavia questa nuova protezione può causare anche delle instabilità. Se state utilizzando Windows 10 versione 2004 o successiva su un sistema dotato di CPU Intel o AMD di ultima generazione, da oggi navigando in rete con Google Chrome potete dormire sonni un po’ più tranquilli. È stata finalmente implementata la protezione dello stack rinforzata dall’hardware (Hardware-enforced Stack Protection), un’implementazione della tecnologia Intel CET (Control-flow Enforcement Technology), la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021)è ora in grado dida una serie di particolariche sfruttano delle vulnerabilità software sui sistemi Windows 10 in esecuzione su CPU Intel Core di undicesima generazione e AMD Zen 3. Altri browser popolari seguiranno a ruota, tuttavia questa nuova protezione può causaredelle instabilità. Se state utilizzando Windows 10 versione 2004 o successiva su un sistema dotato di CPU Intel o AMD di ultima generazione, da oggi navigando in rete conpotete dormire sonni un po’ più tranquilli. È stata finalmente implementata la protezione dello stack rinforzata dall’hardware (Hardware-enforced Stack Protection), un’implementazione della tecnologia Intel CET (Control-flow Enforcement Technology), la ...

