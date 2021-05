Giro d’Italia 2021 | regolamento | abbuoni e cosa serve sapere

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ci avviciniamo sempre di più alla grande partenza da Torino delche, ricordiamo, prenderà il via sabato 8 maggio per poi terminare, dopo 21 tappe, domenica 30 maggio a Milano. Anche per questa edizione, andremo ad elencarvi, grazie alla minuziosa spiegazione dei colleghi di SpazioCiclismo, quello che sarà ildella Corsa Rosa. Il tutto focalizzandoci soprattutto sugli, i calcoli delle varie classifiche, le maglie, il tempo massimo, i traguardi volanti, e gli altri premi in palio per il podio meneghino. Partiamo daglivalidi per la classifica generale individuale. Ciascun arrivo delle diciannove tappe in linea in programma (dunque vanno escluse le due cronometro) assegnerà al primo classificato 10? di abbuono, 6? al secondo, e 4? al terzo. ...