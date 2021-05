Giovanni Terzi svela perché ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (Di giovedì 6 maggio 2021) Giovanni Terzi sarebbe dovuto essere uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e la trattativa fra il giornalista (nonché futuro marito di Simona Ventura) ed il reality sarebbe durata settimane, con il conduttore che avrebbe in qualche modo lisciato anche la Ventura (per questo motivo in tempi non sospetti era uscito pure il suo nome fra i papabili gieffini), eppure alla fine ha detto NO. A scriverlo nero su bianco è stato – ad un mese dal via – Dagospia. “Girano cast ufficiali del Grande Fratello Vip che non sono ufficiali (fatti circolare per creare chiacchiericcio, aggiungiamo noi) ma chi entrerà nella casa più spiata d’Italia il prossimo 14 settembre? Nonostante il suo nome sia dato per certi da molti non ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 maggio 2021)sarebbe dovuto essere uno dei concorrenti dell’ultima edizione delVip die la trattativa fra il giornalista (nonché futuro marito di Simona Ventura) ed il reality sarebbe durata settimane, con il conduttore che avrebbe in qualche modo lisciato anche la Ventura (per questo motivo in tempi non sospetti era uscito pure il suo nome fra i papabili gieffini), eppure alla fine ha detto NO. A scriverlo nero su bianco è stato – ad un mese dal via – Dagospia. “Girano cast ufficiali delVip che non sono ufficiali (fatti circolare per creare chiacchiericcio, aggiungiamo noi) ma chi entrerà nella casa più spiata d’Italia il prossimo 14 settembre? Nonostante il suo nome sia dato per certi da molti non ...

freferly_ : e a me di aka primo non frega un cazzo, buon per lui, è riuscito a tirare fuori le palle cosa che al serale ha fatt… - carm_pana : RT @SassuoloUS: Su SassuoloChannel online le parole dell'AD Giovanni Carnevali, del Direttore Alessandro Terzi e di mister Gianpiero Piovan… - SassuoloUS : Su SassuoloChannel online le parole dell'AD Giovanni Carnevali, del Direttore Alessandro Terzi e di mister Gianpier… -