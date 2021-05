Frances McDormand, Blake Bailey e le apparenze che ingannano (Di giovedì 6 maggio 2021) “La moda di esibirsi travestiti da operai/ La moda di fumare/ La moda di sparare o non sparare/ La moda di spararsi” Voglio partire da qui, dallo special del brano Il dio delle zecche dei Massimo Volume, tratta dall’album Aspettando i barbari del 2013. Sui Massimo Volume, al secolo Emidio “Mimì” Clementi, quello che Manuel Agnelli cita in Bye bye Bombay, “Sai Mimì che la paura è una cicatrice/ Che sigilla anche l’anima più dura?”, voce e basso, oltre che romanziere di grande talento, Vittoria Burattini, metronomo umano col click naturale, ovviametne alla batteria, mia compagna di banco alle superiori, così, detto en passant, Egle Sommacal, chitarre degne di certo massimalismo americano, e ultimamente anche Sara Ardizzoni, chitarre e basso, andrebbe fatto un discorso molto articolato, perché credo, e credo fermamente, che siano una delle più importanti band della nostra musica ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) “La moda di esibirsi travestiti da operai/ La moda di fumare/ La moda di sparare o non sparare/ La moda di spararsi” Voglio partire da qui, dallo special del brano Il dio delle zecche dei Massimo Volume, tratta dall’album Aspettando i barbari del 2013. Sui Massimo Volume, al secolo Emidio “Mimì” Clementi, quello che Manuel Agnelli cita in Bye bye Bombay, “Sai Mimì che la paura è una cicatrice/ Che sigilla anche l’anima più dura?”, voce e basso, oltre che romanziere di grande talento, Vittoria Burattini, metronomo umano col click naturale, ovviametne alla batteria, mia compagna di banco alle superiori, così, detto en passant, Egle Sommacal, chitarre degne di certo massimalismo americano, e ultimamente anche Sara Ardizzoni, chitarre e basso, andrebbe fatto un discorso molto articolato, perché credo, e credo fermamente, che siano una delle più importanti band della nostra musica ...

OptiMagazine : #FrancesMcDormand, #BlakeBailey e le apparenze che ingannano - 'Siamo in balia delle apparenze, questo è il punto,… - misspassinella1 : Frances McDormand in Nomadland. Non vedo l'ora di vederlo?? - Carmela_oltre : RT @raimovie: 'Credo che uno degli strumenti più importanti a disposizione della specie umana sia la nostra capacità di empatizzare...' St… - profluigimarino : RT @LalaHu9: Un mercoledì che torna ad essere serata cinema. Bellissimo: dalla fotografia all’interpretazione super di Frances McDormand,… - LalaHu9 : Un mercoledì che torna ad essere serata cinema. Bellissimo: dalla fotografia all’interpretazione super di Frances… -