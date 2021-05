F1 GP Spagna Barcellona 2021, Verstappen: “Finalmente possiamo lottare per vincere” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Sto cercando di tirare fuori tutto il meglio dalla macchina quando non siamo allo stesso livello della Mercedes. E’ emozionante e ovviamente non vedo l’ora di affrontare ogni singola battaglia per il campionato. Finalmente abbiamo una macchina in grado di ottenere buoni risultati ogni singolo weekend, lottando per il primo, il terzo o il secondo posto, dipenderà dalla pista che al momento è un po’ difficile da prevedere”. In conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Spagna 2021 di Formula 1 a Barcellona, Max Verstappen, che qui raggiunge quota 100 gare nel Circus e che soprattutto a Montmelò ottenne la prima vittoria in carriera, si mostra soddisfatto per la competitività di questa Red Bull: “Finora abbiamo ottenuto dei buoni risultati, e da parte mia penso di essere ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “Sto cercando di tirare fuori tutto il meglio dalla macchina quando non siamo allo stesso livello della Mercedes. E’ emozionante e ovviamente non vedo l’ora di affrontare ogni singola battaglia per il campionato.abbiamo una macchina in grado di ottenere buoni risultati ogni singolo weekend, lottando per il primo, il terzo o il secondo posto, dipenderà dalla pista che al momento è un po’ difficile da prevedere”. In conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio didi Formula 1 a, Max, che qui raggiunge quota 100 gare nel Circus e che soprattutto a Montmelò ottenne la prima vittoria in carriera, si mostra soddisfatto per la competitività di questa Red Bull: “Finora abbiamo ottenuto dei buoni risultati, e da parte mia penso di essere ...

