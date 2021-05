Elisa, primo giorno da tirocinante infermiera: muore gridando aiuto alle 5 del mattino (Di giovedì 6 maggio 2021) Una giovane trevigiana di appena 19 anni, Elisa Girolametto, è stata vittima di un incidente nello stesso giorno in cui avrebbe intrapreso il tirocinio da infermiera. Un rogo improvviso che ha intrappolato una giovane trevigiana, Elisa Girolametto all’interno della sua automobile, portando all’ennesima tragedia occorsa sulle strade italiane. La giovane di appena 19 anni ha perso la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 6 maggio 2021) Una giovane trevigiana di appena 19 anni,Girolametto, è stata vittima di un incidente nello stessoin cui avrebbe intrapreso il tirocinio da. Un rogo improvviso che ha intrappolato una giovane trevigiana,Girolametto all’interno della sua automobile, portando all’ennesima tragedia occorsa sulle strade italiane. La giovane di appena 19 anni ha perso la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

DFAUnipd : Ecco il primo episodio del format in 10 puntate dedicato a: #Galileo e #Padova: 18 anni incredibili Un'idea di Piet… - Leparoleelecose : Esce oggi per nottetempo 'album', il primo libro di poesia di Elisa Donzelli. Ne presentiamo cinque testi in antepr… - ArjunaCecchetti : RT @Leparoleelecose: Esce oggi per nottetempo 'album', il primo libro di poesia di Elisa Donzelli. Ne presentiamo cinque testi in anteprima… - idiblue2 : RT @Leparoleelecose: Esce oggi per nottetempo 'album', il primo libro di poesia di Elisa Donzelli. Ne presentiamo cinque testi in anteprima… - Leparoleelecose : Esce oggi per nottetempo 'album', il primo libro di poesia di Elisa Donzelli. Ne presentiamo cinque testi in antepr… -