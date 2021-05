Digitale terrestre, importante novità: lo annuncia il Ministero (Di giovedì 6 maggio 2021) Digitale terrestre, c’è una nuova importante novità in Italia in vista dello switch-off. Ecco di cosa si tratta In attesa dello switch-off atteso a partire da settembre, c’è una grossa novità per quanto riguarda il Digitale terrestre e la nuova modalità di trasmissione DVB-T2: anche i computer potranno supportare questa nuova tecnologia. Ad assicurarlo è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 6 maggio 2021), c’è una nuovain Italia in vista dello switch-off. Ecco di cosa si tratta In attesa dello switch-off atteso a partire da settembre, c’è una grossaper quanto riguarda ile la nuova modalità di trasmissione DVB-T2: anche i computer potranno supportare questa nuova tecnologia. Ad assicurarlo è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

borghi_claudio : Arrivato a casa e vedo che sul canale 262 del digitale terrestre si può vedere il canale di @byoblu e c'è pure l'am… - radiokemonia : Stai ascoltando: Jovanotti-Gente Della Notte La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Sister Sledge-Lost In Music La musica anni 80 solo su - marziana67 : Per chi si è perso Fra sintonizzare TV8(su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi ti appare l’invito a p… - radiokemonia : Stai ascoltando: Nik Kershaw-Wouldn't It Be Good La musica anni 80 solo su -