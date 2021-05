Davide Zilli | online il nuovo singolo “Italiani all’estero”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 6 maggio 2021) È uscita oggi Italianoildel pianista e cantautore, che anticipa l’album in uscita a giugno per Cosmica, l’etichetta di Daniele Bengi Benati dei Ridillo. Il brano, a tutto swing, parte dalla “fuga dei cervelli” dal nostro Paese. Per poi allargarsi in generale a tutti gliche per lavoro o amore scelgono di andare, tra entusiasmi, delusioni e spirito di adattamento. Le parole dell’artista “Lo swing di Italianoè garantito dalla band dei Jazzabbestia che ha inciso con me tra Milano e Cremona con la produzione di Riccardo Di Paola. Collaboratore di Cristiano De Andrè, Giuliano Palma, Nina. A breve uscirà anche il videoclip del brano, con la regia di Lorenzo ...