David Donatello | Muccino esce dalla giuria | cosa è successo

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Sono uscitodeiDi. Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che era un tempo il premio più ambito dopo l’Oscar”. Così Gabrielesu Twitter, confermando di essere uscitodel Premio. Non è la prima volta che il regista si mostra in aperta polemica con idi. “Non mi presenterò più nelle categorie di Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura, in futuro”, ha annunciato poi. “Sto meditando di uscire dall’Accademia deidicome giurato e non presentare mai più in futuro i miei film in gara. Non lo si può più considerare, come fu, il premio più prestigioso del cinema italiano nel mondo”, aveva ...

PremiDavid : #MonicaBellucci riceverà il David Speciale nel corso della Cerimonia di Premiazione della 66° edizione dei David di… - GabrieleMuccino : Sono uscito dalla giuria dei David Di Donatello. Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddisti…

A Monica Bellucci ilSpeciale 2021 nel corso della 66 edizione dei Premidi. Il riconoscimento sar assegnato il prossimo 11 maggio nell ambito della cerimonia di premiazione in diretta in prima serata su RAI 1 condotta da Carlo Conti. Una carriera stellare ......Pearce e Monica Bellucci nel film con Liam Neeson Sarà l'attrice Monica Bellucci a ricevere ilSpeciale 2021 che le verrà consegnato nel corso della 66ª edizione dei Premidi. ...“Sono uscito dalla giuria dei David Di Donatello. Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che era un tempo il premio più ambito dopo l’Oscar”. Così Gabriele ...ROME, MAY 6 - Monica Bellucci will get a career David di Donatello award, Italy's equivalent of the Oscars, at this year's ceremony on May 11, organizers said Thursday. Italian Cinema Academy Presiden ...