Dannati della gogna Catalogo di vittime del circo mediatico

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 maggio 2021) Pubblichiamo un estratto del libro di Ermes Antonucci, “I. Cosa significa essere vittima del-giudiziario” (Liberilibri, 168 pp., 13 euro), in uscita nelle librerie il 5 maggio. Il saggio, arricchito dalla prefazione di Gian Domenico Caiazza (presidente dell’Unione delle camere penali italiane), racconta venti storie esemplificative di-giudiziaria. Ne sono protagonisti volti noti, da politici a funzionari pubblici a manager di successo, ma anche persone comuni, a conferma che il virus, come qualsiasi altro virus, non guarda in faccia a nessuno. La mia vicenda giudiziaria è durata sei anni, sei mesi e sei giorni. Sono ...