Covid India | quasi 4 000 morti in un giorno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

LA NAZIONE

inarrestabile indove nelle ultime 24 ore sono stati registrati quasi 4mila morti. Il ministero della Sanità indiano ha reso noto che i nuovi contagi da Coronavirus nel Paese nelle ultime ...Inquasi 4mila morti in un solo giorno L'registra un triste record sfiorando i quattromila morti in un giorno per il- 19, con 3.980 vittime. Altissimo anche il numero di nuovi ...Per aiutare l’India a combattere un’ondata mortale di COVID-19, l’UNICEF ha inviato ulteriori aiuti salvavita cruciali, fra cui 2 milioni di visiere e 200.000 mascherine chirurgiche. Grazie al support ...La variante inglese (B.1.1.7) del coronavirus è in calo in India mentre è in aumento la variante indiana (B.1.617), che si è estesa ...