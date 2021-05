Cos’è la loggia Ungheria (Di giovedì 6 maggio 2021) : il caso nato dalle dichiarazioni dell’avvocato Amara e dai verbali secretati circolati. Il nuovo caso che scuote il Csm si chiama loggia Ungheria e nasce dei verbali di Piero Amara, documenti al vaglio degli inquirenti che vogliono capire se ci sia un fondo di verità o se l’avvocato abbia costruito un caso per altri scopi. La loggia Ungheria sarebbe un’associazione segreta che avrebbe condizionato nomine e decisioni. Al momento non è certo che la loggia esista o sia mai esistita. Al momento esiste solo nei verbali dell’avvocato Amara, circolati nonostante fossero secretati. Insomma, l’esistenza di questa loggia non è certa. Anzi, c’è chi la considera improbabile. Ma si indaga. Le autorità vogliono andare a fondo. GiustiziaI membri della loggia Amara ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021) : il caso nato dalle dichiarazioni dell’avvocato Amara e dai verbali secretati circolati. Il nuovo caso che scuote il Csm si chiamae nasce dei verbali di Piero Amara, documenti al vaglio degli inquirenti che vogliono capire se ci sia un fondo di verità o se l’avvocato abbia costruito un caso per altri scopi. Lasarebbe un’associazione segreta che avrebbe condizionato nomine e decisioni. Al momento non è certo che laesista o sia mai esistita. Al momento esiste solo nei verbali dell’avvocato Amara, circolati nonostante fossero secretati. Insomma, l’esistenza di questanon è certa. Anzi, c’è chi la considera improbabile. Ma si indaga. Le autorità vogliono andare a fondo. GiustiziaI membri dellaAmara ...

