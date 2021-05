Chiesti 14 anni per la guardia giurata che uccise un bandito in fuga dopo un colpo in banca (Di giovedì 6 maggio 2021) Quattordici anni con rito abbreviato. Questa la pena chiesta dal pm della Procura di Treviso per Massimo Zen, la guardia giurata di 47 anni che nella notte del 22 aprile 2017 uccise un bandito che aveva appena svaligiato con due complici alcuni bancomat del trevigiano. Trentacinque colpi ai bancomat fino alla morte La vittima, Manuel Major, 36 anni, viaggiava su una Bmw assieme al cognato Jody Garbin e suo cugino Euclide Major, i suoi complici che nel frattempo sono finiti in carcere. Tra il 2016 e l’aprile 2017 i tre (ufficialmente giostrai, di fatto banditi in servizio permanente) hanno svaligiato 35 sportelli bancomat in quattro province venete. Per quei colpi i due complici sopravvissuti sono stati condannati a 9 anni di reclusione. Come riporta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Quattordicicon rito abbreviato. Questa la pena chiesta dal pm della Procura di Treviso per Massimo Zen, ladi 47che nella notte del 22 aprile 2017unche aveva appena svaligiato con due complici alcuni bancomat del trevigiano. Trentacinque colpi ai bancomat fino alla morte La vittima, Manuel Major, 36, viaggiava su una Bmw assieme al cognato Jody Garbin e suo cugino Euclide Major, i suoi complici che nel frattempo sono finiti in carcere. Tra il 2016 e l’aprile 2017 i tre (ufficialmente giostrai, di fatto banditi in servizio permanente) hanno svaligiato 35 sportelli bancomat in quattro province venete. Per quei colpi i due complici sopravvissuti sono stati condannati a 9di reclusione. Come riporta ...

Advertising

SecolodItalia1 : Chiesti 14 anni per la guardia giurata che uccise un bandito in fuga dopo un colpo in banca - aonetti : RT @MindTheBridge: I paradossi dell'#innovazione 'Per anni in UBER ci siamo chiesti come sembrare meno disruptive' ? @carlotursi, Former Ge… - GDS_it : Il comune di San Biagio Platani 'al servizio della #mafia', chiesti 12 anni per l'ex sindaco - Rojname_com : Scappò da Bulciago con la famiglia per sposare la causa dell'Isis: chiesti cinque anni per Alice Brignoli [Leccotod… - damy85twit : RT @federicovizo87: 400 euro al mese perché “primo lavoro e non sai fare niente”. 400 euro se ne vanno solo di affitto, aggiungi spesa e b… -